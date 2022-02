Rinke Rooyens smutno o śmierci MAMY: "Tamtego dnia dzwoniła do mnie, a ja nie odebrałem, bo PRACOWAŁEM"

Rinke Rooyens kojarzony jest nie tylko za sprawą bycia producentem takich programów jak: "Top Model", "The Voice of Poland" czy "Dance, dance, dance", ale też dzięki relacjom ze znanymi kobietami. Ponad dekadę temu był mężem Kayah , z którą doczekał się syna Rocha , w latach 2010-2015 spotykał się z Malwiną Wędzikowską , zaś aktualnie żyje u boku Joanny Przetakiewicz , którą poślubił przed dwoma laty.

(...) Wolę dawać, pomagać, wspierać. Od dziecka tak mam. Jako mały chłopiec robiłem śniadania dla mojej mamy, dla taty - jajka gotowane trzy minuty, kanapki. Przynosiłem im do łóżka albo nakrywałem do stołu - wspomina, stwierdzając gorzko: Bardzo szybko dorosłem i chyba trochę straciłem dzieciństwo.

Rano spała, bo późno wracała z teatru, a ja odprowadzałem siostrę do szkoły. Po południu ją odbierałem, bo mama była już z powrotem w teatrze, podgrzewałem jedzenie, pilnowałem, żeby w domu wszystko toczyło się sprawnie - zdradza, przechodząc do taty:

W dalszej części wywiadu Rinke znów wraca do tematu rodzicielki, zdradzając, że borykała się z depresją i problemem alkoholowym , co w efekcie skończyło się dla niej tragicznie. Matka producenta odebrała sobie życie, gdy ten miał 18 lat , o czym wspominał już w wywiadzie udzielonym w 2015 roku. Rooyens ujawnił dodatkowo, że przez lata czuł się winny jej śmierci.

Po samobójstwie mamy miałem tak silne wyrzuty sumienia i tak dużo pretensji do siebie, że długo nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Mama popełniła samobójstwo, kiedy miałem 18 lat. To była jej trzecia próba, ale wcześniej zawsze zdążałem na czas - wyznaje. Tamtego dnia dzwoniła do mnie parę razy, a ja nie odebrałem, bo... pracowałem. Miałem swoje życie, byłem już zmęczony jej ciągłym złym stanem psychicznym i przytłaczającą odpowiedzialnością. Być może gdybym wtedy spotkał się z nią, nie zrobiłaby tego... - zastanawia się smutno.

Mąż znanej projektantki przyznaje, że w dojściu do siebie pomogła mu przeprowadzka do Polski. Po kilku latach jednak znów przyszło mu mierzyć się z wewnętrznymi rozterkami. Tym razem z powodu zakończenia relacji z matką swojego dziecka.

Historia zatoczyła koło. To była dla mnie porażka. Bałem się o Rocha. Doskonale pamiętałem, jakie to przeżycie dla dziecka. (...) Pamiętam jak poszliśmy z Roszkiem na basen i on nagle zaczął płakać, bo nie rozumiał, dlaczego tata i mama lubią się, a nie są razem - wraca wspomnieniami do rozwodu.