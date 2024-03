Riya Sokół mówi o POCAŁUNKU z Weroniką Rosati i wspomina, jak się poznały: "Była z moim byłym partnerem" (WIDEO)

Marta 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ja pier..... 🥹 Kiedyś przez chwilę jej słuchałam, nawet wydawało mi się to dobre, ale po krótkim czasie uznałam, że ta laska strasznie manipuluje swoimi wyznawcami. Odlajkowalam ją jak usłyszałam, że za nagranie medytacji kilkuminutowej trzeba jej zapłacić coś koło 500 zł.... Nie mówię że nie można za to brac pieniędzy. Ale jak przypomnę sobie te poziom manipulacji ... brrrrrr aż mam ciarki. Ex mojego faceta ją wyznaje i tam są naprawdę problemy pod kopułą 😵‍💫