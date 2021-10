Robert Biedroń śmieszkuje z Jarosława Kaczyńskiego, który... ZASNĄŁ na konferencji: "Kiedy śpisz z Mariuszem i to on jest tym aktywnym"

PROGRAM 22 min. temu zgłoś do moderacji 20 12 Odpowiedz

Dlaczego ani słowa o tym, że jednym z najważniejszych punktów programu Biedronia/ Wiosny w wyborach prezydenckich 2019 było sprowadzenie do Polski, do końca 2021 roku, co najmniej 120.000 muzułmańskich migrantów (mężczyzn, kobiet, dzieci), przede wszystkim z Afryki Północnej i Środkowej, a także z Czeczenii, Iraku, Afganistanu, Pakistanu? Mieli być osiedleni w największych miastach Polski, bowiem tam łatwiej zapewnić im darmowe i umeblowane (z miejskiego budżetu) mieszkania oraz pełną opiekę medyczną, socjalną, Internet itd. Planowana przez ugrupowanie Biedronia wysokość zasiłków dla migrantów, przez pierwsze 3 lata ich pobytu w Polsce – od 900 do 1.200 złotych miesięcznie na osobę.