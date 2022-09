Robert El Gendy ZNIKA z "Pytania na śniadanie"!

Woda z kranu 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W koncu. Najmniej konpetentny z wszystkich prowadzacych i nawet zdania nie potrafil zlozyc poprawnie po polsku. Gdyby zrobic transkrycje jego wypowiedzi wyszedlby z tego jakis belkot. Jak takich ludzi mozna brac do prowadzenia czekokolwiek. On sie do myslenia nie nadaje, zawsze przelaczalam jak on prowadzil.