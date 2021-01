Robert Górski twierdzi, że nigdy nie był w związku z Beatą Harasimowicz i GROZI JEJ PRAWNIKAMI

Magi 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Beciu jesteś super reżyserką, masz dorobek, ale szczerze ci powiem, że przegięłaś z Górskim. Klepiesz o nim w mediach od dawna, żalisz się prasie kolorowej, napisałas nawet książkę, w której się na nim wyżywasz. A przecież wszyscy wiedzą ze środowiska, że łączył was tylko "friends with benefits". Daj już spokój. Masz narzeczonego, jesteś fajną babką, zejdź z Górskiego. On sobie pięknie życie ułożył, Tobie też się szczęści.