Robert Górski wróci z kabaretem do TVP?! Stawia jeden warunek

Robert Górski przez kilka ostatnich lat był jedną z twarzy Polsatu. Razem z Robertem Korólczykiem współprowadzili program kabaretowy "Młodzi i Moralni". Niedzielne show zniknęło z ramówki przy okazji październikowych wyborów parlamentarnych. Wówczas władze stacji tłumaczyły, że nie chciały, aby któraś partii wykorzystała skecze jako narzędzie do politycznej gry.

Polsat nie dla kabareciarzy

Minął jednak miesiąc i program nie wrócił w stałe miejsce w ramówce. Zaniepokojeni kabareciarze spotkali się z pracownikami Polsatu, jednak rozmowa nie mogła być owocna, ponieważ zabrakło na niej Edwarda Miszczaka. To właśnie nowy dyrektor programowy ma odpowiadać za zmiany w ramówce.

Robert Górski o przyszłości kabaretów

Dzięki wysokiej oglądalności Polsat zarabiał na naszym programie. Widocznie dużo, dużo mniej niż w biznesach, które ta firma ma z rządem. [...] W naszym środowisku panuje przekonanie, że decyzja o zawieszeniu "Młodych i Moralnych" została podjęta na samej górze. Pracownicy Polsatu byli dla nas bardzo mili, ale dawali do zrozumienia, że nic w tej sprawie nie mogą zrobić - mówił w wywiadzie dla press.pl.

Co ciekawe, mimo braku emisji "Młodzi i Moralni" nagrali do końca cały sezon. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy widzowie zobaczą gdzieś skecze. W końcu te o tematyce obyczajowej nie zestarzeją się tak szybko jak polityczne. Górski nie wyklucza powrotu do Telewizji Polskiej.