Robert Karaś był już raz żonaty, zanim związał się z Agnieszką Włodarczyk. Tak mówiła o nim ekspartnerka: "Zawsze na niego stawiałam"

Akurat w to, ze rozstal sie z zona, wyjechal do warszawy i dopiero wtedy zaczal umawiac z wlodarczyk to wierze. Bo i dlaczego mam nie wierzyc? Ktos kto trenuje tak jak on prawie 400km od warszawy, pod bacznym okiem zony, z ktora jest nonstop,nie ma jak jej zdradzac z warszawska celebrytka. Choc chyba kazdy przyzna, ze taki zwiazek musi dusić (mam na myśli żonę rzecz jasna). Sama żona przyznała, że relacja jest trudna i musiala przez wiekszosc zycia stawiac meza na piedestale. Moze wreszcie postawila na siebie? Moze wydarzylo sie cos, po czym powiedziala: dosc? Mozna zarzucac mu wiele, szczegolnie teraz po tych rewelacjach z bratem i ojcem oraz po jego ostatnim zachowaniu, ale nie sadze, by w kwestii rozstania z zona klamal. Bo i po co? Przyznal sir do dopingu to i do tego moglby.