Robert Karaś nie ma kontaktu z ojcem: "Nigdy nie zamienię z nim już słowa, bo nie mam na to ochoty"

Niestety jego sukces stanął pod znakiem zapytania po tym, jak organizatorzy ujawnili wyniki testów antydopingowych. Okazał się bowiem, że w krwi Karasia wykryto niedozwolone substancje. Sportowiec, który twierdzi, że nie jest sportowcem, tylko sportowym freakiem, odniósł się już do całej sytuacji, twierdząc, że nie stosował dopingu ani przed startem w Brazylii, ani przed żadnym innym triathlonem.

Robert Karaś opowiedział o relacjach z rodzicami

Agnieszka Włodarczyk stanęła już w obronie swojego partnera. Sam Karaś przyznał, że jest jej za to wdzięczny. Docenia również show biznesowe obycie swojej ukochanej.

Aga też jest w mediach i wie, jak to działa, jest odporna. Ale moja mama... jest mi jej szkoda. Mojego taty, pomimo że nie mam z nim kontaktu, też - przyznał.

Szybko dodał też, że kocha swojego tatę, choć pewnie nigdy nie zamieni z nim słowa, bo "nie ma na to ochoty".

Kocham swojego tatę, pewnie nigdy nie zamienię z nim już słowa, bo nie mam na to ochoty, natomiast wiem, że on też to odczuwa. Ma 76 lat i dostaje z każdej strony, bo nie ma Instagrama itd., odpala TVN i słyszy kłamstwa - dodał.