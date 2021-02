Robert Karaś żali się w wywiadzie: "Media pie*dolą, że Aga ROZBIŁA RODZINĘ"

Kamila 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

I co ? Skleiło was teraz madki które tak po niej jeździliście ze rozbiła związek ? Ze go odbiła itd ??bardzo dobrze powiedział, stanął w obronie swojej kobiety i prawidłowym mianem określił te zawistne Graze co obrzucają jego ukochana oszczerstwami. Brawo Robert.