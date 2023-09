Robert Kozyra MASAKRUJE TVP i Magdalenę Ogórek: "Jest napastliwa. Nie znajdzie pracy, nie będzie mogła kupować drogich torebek"

W standardach Europy Środkowej XXI w. normalnie powiedzielibyśmy, że jest to przegięcie, że jest to oburzające. Ale to jest standard działania PiS-u. To, że akurat zaatakowali teraz film Agnieszki Holland, to nie jest zaskoczenie, bo są właściwie w końcówce kampanii — użyli tego tylko i wyłącznie po to, żeby mobilizować swój elektorat, który jak widzieliśmy ostatnio z wyników sondaży, jest największy ze wszystkich partii, ale dużo mniejszy niż generalnie PiS miał do tej pory, więc to jest narzędzie do mobilizacji swojego elektoratu - informował w rozmowie z serwisem.