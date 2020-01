Wyrzeźbiona klatka piersiowa Roberta Lewandowskiego bohaterem sportowego zdjęcia roku 2019 (FOTO)

Tuż po tym, jak Lewandowski strzelił drugiego gola we wspomnianym meczu, zrzucił z siebie koszulkę i ruszył w radosny bieg wzdłuż bocznej linii boiska, eksponując umięśnioną klatkę piersiową i trzymając się za spodenki. Co ciekawe, za to zachowanie sędzia postanowił ukarać go żółtą kartką.