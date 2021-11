Robert Lewandowski dziękuje najbliższym po zdobyciu tytułu "Najlepszego napastnika": "Aniu, jesteś MIŁOŚCIĄ MOJEGO ŻYCIA"

aska 1 godz. temu zgłoś do moderacji 225 49 Odpowiedz

7 razy odbierac zlota piłkę i nie nauczyć się słowa po fr czy angielsku.... Messi czysta duma i ignorancja... brak szacunku do kibiców. Lewy w 3 językach biegle. Żwenujące to było serio. Nie można było przyznać dwóch piłek za ten i ubiegły rok? ale mądrze ktoś w mediach stwierdził że idąc na taki plebiscyt godzimy sie z jego zasadami. My mozemy zrobić sobie 100 plebiscytów gdzie Lewy bedzie miał 100 pierwszych miejsc.