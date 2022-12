Robert Lewandowski pochwalił się NOWĄ FRYZURĄ! "Lewy się obciął" (FOTO)

Po odpadnięciu Polski z Mistrzostw Świata w piłce nożnej Anna i Robert Lewandowscy udali się na zasłużone wakacje. Usportowiony duet wraz z córkami poleciał na Malediwy, gdzie ładował baterie w pięciogwiazdkowym obiekcie, w którym ceny wahają się od około 13 tysięcy złotych do nawet ponad 114 (!) tysięcy złotych za noc.

Po luksusowym wypoczynku Lewi wrócili do codzienności: Ania do motywowania fanek na Instagramie i szlifowania bachaty, a Robert do treningów w FC Barcelonie. O tym fakcie nie zapomniał poinformować internetowej społeczności.