Robert Lewandowski i jego NAGI TORS prezentują kolekcję pucharów w łóżku. "NIEZŁY TŁOK" (FOTO)

Lewandowscy mieli ostatnio powód do świętowania. Zaraz po odebraniu statuetki dla najlepszego piłkarza roku w plebiscycie Best FIFA Football Awards 2020 Robert Lewandowski ponownie został doceniony na międzynarodowej gali. Tym razem mowa o Globe Soccer Awards. Do Dubaju piłkarz udał się w towarzystwie ukochanej żony, z którą dumnie pozował na czerwonym dywanie wśród takich osobistości jak między innymi Cristiano Ronaldo.