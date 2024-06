Robert Lewandowski REAGUJE na pytanie o taneczne hobby Anny: "Jak mieszka się w Polsce i nie ma obycia, to patrzy się tak zero-jedynkowo"

Sam zacząłem tańczyć. Lubię tańczyć, nie mam problemu z tańcem. Od wielu lat na parkiecie potrafiłem tańczyć. Nawet jak Ania zaczęła tańczyć, to też razem z Anią tańczyłem - zaznaczył w pierwszej kolejności.

Monika Olejnik zapytała Roberta Lewandowskiego o taneczne pląsy Anny

Lewandowski zauważył, że skrajne emocje wokół publikowanych przez jego żonę materiałów z treningów tanecznych mogą wynikać z różnic kulturowych . W Hiszpanii, która stanowi obecnie dom dla piłkarza i jego rodziny, podejście do tańca ma być zupełnie inne.

Kultura Hiszpanów jest inna. Oczywiście, jak mieszka się w Polsce, jak nie ma się wiedzy i takiego obycia, to trochę się tak patrzy zero-jedynkowo. Nie jesteśmy narodem wyluzowanym, jesteśmy bardziej spięci. Ale gdzieś ten taniec też ćwiczyłem, też brałem w tym udział. Ten taniec, zarówno dla mnie, jak i dla Ani, był kolejnym krokiem w relacji, by odnaleźć coś, co wpłynie na nas jeszcze bardziej pozytywnie - tłumaczył Monice Olejnik.