Robert Lewandowski za jeden post na TikToku zgarnia ponad 350 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Robert Lewandowski jest jednym z naszych najgorętszych "towarów" eksportowych - co do tego nikt nie ma chyba wątpliwości. Piłkarz regularnie trafia do rankingów najbardziej skutecznych i najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie, co w kraju zapewniło mu status niemalże półboga. Wraz ze swoją małżonką "Lewy" uchodzą za najbardziej wpływowych twórców internetowych w Polsce, co sprawia, że reklamodawcy co rusz uderzają do nich z lukratywnymi propozycjami współpracy.