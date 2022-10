Robert Lewandowski wyróżniony na gali Złotej Piłki. Kamery uchwyciły reakcję Lewandowskiej... (WIDEO)

Mueller był dla mnie wielką inspiracją, zawsze podczas sezonu, nawet przed nim, chciałem być jak najbliżej jego osiągnięć, postarać się może pobić jego rekord, to było zawsze dla mnie wielkie wyzwanie. Jestem szczęśliwy, bo wiem, ile to znaczy, był inspiracją nie tylko jako piłkarz, ale także jako człowiek. To była dla mnie bardzo emocjonujące, by zdobyć 41 bramek w Bundeslidze. Nie wierzyłem, że jest to możliwe, aby pobić ten rekord. Wszystko, co zrobiłem tamtego dnia, było dedykowane jemu - mówił.