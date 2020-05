Robert Lewandowski zabawia Klarę na trampolinie, podczas gdy Ania przygląda się z oddali... Dochodzi już do siebie po porodzie?

dces 24 min. temu zgłoś do moderacji 43 4 Odpowiedz

najpopularniejsza rodzina, najpopularniejsza trenerka...czy Wy upadliście juz na głowe? Każdy może wejśc do Lewej i zobaczyć co pokazuje, po co katujecie ludzi tym tutaj? Z kawałka instastories robicie artykuł? Droppa kimkolwiek jesteś ogarnij się smutny człowieku i zastanów się czy bycie kopiowaczem story jakiejś Lewandowskiej to cos co chciałes robić w zyciu:)