Robert Lewandowski zajmuje się CÓRKAMI, a Anna BIZNESAMI: "To będzie pracowity miesiąc" (FOTO)

Oprócz tego "Lewa" nieustannie jest aktywna na Instagramie, gdzie relacjonuje swoje życie i zarabia, reklamując rozmaite produkty. Jednocześnie stale podróżuje po świecie, bierze udział w imprezach i galach, udziela wywiadów, pozuje do zdjęć, a do tego znajduje jeszcze czas i siłę, by biegać z mężem na randki, spotykać się ze znajomymi, i regularnie ćwiczyć. Warto pamiętać, że Anna jest też mamą dwóch córek, zatem w swoim napiętym grafiku musi wyłuskać czas również dla nich.