Robert Motyka w żałobie. Kabareciarz przekazał smutne wieści o śmierci ojca: "Był punktem odniesienia dla całej naszej rodziny"

Robert Motyka w żałobie

Za pośrednictwem swojego instagramowego profilu Robert Motyka przekazał, że jego tata Tadeusz nie żyje . Mężczyzna miał 75 lat. Przegrał walkę z chorobą, którą toczył od kilku lat. Pogrążony w żałobie kabareciarz opublikował wzruszający wpis. Zaznaczył, że to właśnie ojciec był jego największym wsparciem, a także nauczył go, że najważniejsza jest rodzina.

Kabareciarz wystąpił z ojcem w programie telewizyjnym

Dobrze, że postanowiłeś przedstawić światu swojego Tatę, dobrze, że nie trzymałeś Go tylko dla siebie. Dziś tak wielu, którym Go przybliżyłeś, współczują szczerzej! Dużo siły dla Was wszystkich!; To był Tata wielu z nas. Przykro mi bardzo; Bardzo lubiłam Twojego Tatę i Ciebie. Waszą miłość i relacja jest niezwykła. Bardzo mi przykro. Wyrazy głębokiego współczucia - piszą internauci pod postem Motyki.