Robert Pasut pokazał mamę. Kobieta WYJAŚNIŁA własnego syna: "WSTYDZĘ SIĘ za Ciebie" (WIDEO)

Robert Pasut stracił pieniądze. Wszystko przez ostatni wywiad

W najnowszym filmie na kanale w serwisie YouTube Robert Pasut postanowił odnieść się do ostatniego zamieszania wokół jego osoby. Zapewnił, że choć "nie żałuje" tego, co powiedział, przyznał, że przez aferę stracił współprace.

Nie żałuję niczego, nie żałuję, że tam poszedłem. (...) Ja jestem kozak. Jak z ludźmi nagrywam, to też mówię: "Wyluzuj się, mów, co myślisz". I ja uważam, że to jest najlepsze. (...) I jeżeli konsekwencje... Już ponoszę tego konsekwencje, już się klienci wycofują, ludzie mnie wyzywają w DM-ach, grożą mi śmiercią. Trudna opinia polaryzuje, co ja poradzę - mówi, udając płacz i dodaje: