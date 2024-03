Robert Pattinson został ojcem! Razem z ukochaną, Suki Waterhouse, powitali PIERWSZE wspólne dziecko (FOTO)

kamyk 1 godz. temu zgłoś do moderacji 23 15 Odpowiedz

z innej peczki ta sukienka w kwiatki niby bardzo ladna ale doslownie wszystko przez nia widac i po co? Po co calemu swiatu pokazywac swoj tylek i cycki? Katy perry to samo osttnio wtej czerwonej kiecce po co? teraz nie trzeba playboya bo wytarczy spojzec na gwiazdy na ulicy i voila......przykre to jak kobiety siebie nie szanuja bo uwazaja ze rozbieranie sie to wyraz jakies empancypacji czy kij wie czego. Mega mi osiagniecie swieciz golizna to mozne kazdy. Gorzej kiedy trzeba cos sensownego powiedziec albo o cos zawalczyc