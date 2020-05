Roberta Lewandowskiego czeka ROZŁĄKA z żoną i córkami?

W przypadku Lewandowskich ostatnie dni obfitowały w wyjątkowo silne emocje. 4 maja najpopularniejsze małżeństwo w Polsce świętowało 3. urodziny Klary , na których - ze względu na obecną sytuację - zabrakło przyjaciół i bliskich pary . Zaledwie dwa dni po przyjęciu świeżo upieczonej 3-latki na świecie pojawiła się jej siostra, Laura , na co, oprócz samych rodziców, przez wiele miesięcy oczekiwała w napięciu cała Polska . Poród obył się bez komplikacji, a szczęśliwa familia mogła spokojnie wrócić do domu i zająć się nowo narodzoną pociechą.

Jak informuje portal, przymusowa izolacja w hotelach dla piłkarzy to jeden z warunków tego, by mogli wrócić oni do rozgrywek Bundesligi, której ponowne otwarcie zapowiedziano już na 16 maja. W piątek zawodnicy drużyny Roberta, Bayernu Monachium, wznowili wspólne treningi, po których pojechali do hotelu na przedmieściach, gdzie teraz będą mieszkać. Nie jest tajemnicą, że niemieckie kluby do zaleceń związanych z epidemią podchodzą bardzo poważnie. Nic dziwnego, w końcu gra toczy się o naprawdę wielkie pieniądze.