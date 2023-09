Rockowa Kate Moss BEZ MAKIJAŻU załatwia sprawunki w Londynie (ZDJĘCIA)

Kate Moss to niekwestionowana legenda modelingu i jedna z ikon lat 90. 49-letnia dziś Brytyjka przez długie lata królowała na światowych wybiegach i współpracowała z największymi markami w branży, a media nieustannie rozpisywały się o skandalach z jej udziałem i kolejnych romansach. Choć Moss ma za sobą wieloletnią karierę, jak na razie nie zapowiada się, by planowała modelingową emeryturę. Gwiazda wciąż występuje w pokazach i sesjach zdjęciowych, spełnia się także jako bizneswoman. W ubiegłym roku Kate została na przykład dyrektorką kreatywną Diet Coke, wystartowała też z własną marką kosmetyków do pielęgnacji i produktów wellness, Cosmoss. Gwiazda miała też okazję poznać Jessikę Mercedes i przy okazji "otworzyć jej czakry".