Rodzice Bianki Censori są ZROZPACZENI jej półnagimi zdjęciami z ulicy. Twierdzą, że Kanye West "WYPRAŁ JEJ MÓZG"

Po rozwodzie z Kim Kardashian w 2021 roku Kanye West nie wytrwał zbyt długo na rynku singli. Raper-skandalista zdążył zaliczyć kilka przelotnych romansów z sobowtórkami swojej słynnej eks, po czym raz jeszcze zmienił stan cywilny, biorąc sobie za żonę młodszą o 18 lat Biancę Censori . Podobnie jak w przypadku swoich poprzedniczek, piękna Australijka również stała się dla kontrowersyjnego artysty kolejnym manekinem do strojenia w awangardowe szaty warte krocie.

Kobieta sprawia wrażenie kompletnie poddanej władczemu mężowi. 29-latka zaczęła się nie tylko ubierać, ale również zachowywać pod dyktando męża. Do mediów trafiły też doniesienia o tym, jakoby ekscentryczny muzyk miał instruować ukochaną, co ma jeść, a nawet... kiedy wolno jej się odzywać. Jesienią ubiegłego roku Censori miała wyprowadzić się na pewien okres od kontrolującego każdy aspekt jej życia ukochanego. Ponoć znaczny wpływ na taki stan rzeczy miała rodzina Bianki, która "nigdy nie przepadała za Ye". Z czasem przybrana matka North, Sainta, Chicago i Psalma dała się przekonać mężowi do powrotu. Teraz znowu snuje się po mieście w cudacznych strojach u boku Kanye, a podążający za nimi krok w krok paparazzi mają niezły materiał.