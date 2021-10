Rodzice Britney Spears ZMUSZALI DO ABORCJI jej siostrę! "Chcieli się pozbyć tego PROBLEMU"

wnioski 15 min. temu zgłoś do moderacji 61 5 Odpowiedz

Przecież w przypadku aborcji chodzi właśnie o to żeby był WYBÓR. Skoro jej siostra w wieku 16 lat chciała zostać z jakiegoś powodu (nawet bezsensownego) matką, to jej PRAWO. Jednak tak samo miała prawo dokonać legalnej aborcji. A w Polsce? U nas OFICJALNIE to taka 16 latka może tylko urodzić bez względu na to czy chce czy nie chce. Tabletki poronne są łatwo dostępne w internecie, a powinny być normalnie legalnie dostępne. Jednak jeszcze tylko 2 lata i prawo się zmieni, chociaż problemem może być Duda, bo wtedy zwykła większość sejmowa opozycji nie wystarczy.