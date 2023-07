Rodzice jednej z ofiar wypadku, w którym zginął syn Sylwii Peretti, zabrali głos. Mówią o charakterze Patryka

Mia 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Współczuję wszystkim tym tym rodzinom. Każdy z tych chłopaków był dopiero u progu dorosłości. Teraz wszyscy czekają na raport. Zastanawia mnie tylko po, co gadają,że się nie kolegowali...może rodzice nie byli na bieżąco i z resztą jakieś, to ma znaczenie czy byli blisko czy nie. Może po prostu też zaprowadził podwozke znajomym. Jeden z nich wcześniej prowadził więc chyba Patryk nie był dla nich chamem. Oczywiście rodziny są wstrząśnięte. Będą dociekać prawdy ale jeśli wiedzieli że kierowca jest pod wpływem (o ile był) to już ich ryzyko było że wsiedli. Niemniej straszna tragedia. Straszna. Rodzinom współczucie się należy. Nie podżeganie do nie wiadomo czego. Szukanie winnych ( np.pieszy) nic nie da. To prędkość ich zabiła. Próbował hamować dużo wcześniej i podejrzem ze służby już miały zgłoszenia o piracie drogowym tej nocy. 4 minuty to bardzo szybki przyjazd. Nikt postronny nie udzieliłby im pomocy, bo nie było dojścia a poza tym to było na miejscu.