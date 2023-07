Rodzina Kate Middleton MA BANA na królewską lożę podczas Wimbledonu. Lata temu zaliczyli wstydliwą wpadkę

Księżna Kate jest wielką fanką tenisa . Żona księcia Williama nie tylko patronuje klubowi All England, ale również przyjaźni się z gwiazdą dyscypliny, Rogerem Federerem . 41-latka od kilkunastu lat jest stałą bywalczynią turniejów tenisa. Dlatego też na pewno nie przegapi tegorocznego Wimbledonu i jak zawsze będzie go oglądać z prestiżowej loży królewskiej, Royal Box na korcie centralnym.

Niestety po raz kolejny Kate nie będzie mogła przeżywać meczu w rodzinnym gronie. Middleton usiądzie wyłącznie u boku męża. Okazuje się, że jej krewni od kilku lat nie mają wstępu do loży królewskiej . Związane jest to z incydentem, który miał miejsce w 2016 r.

Rodzina Kate Middleton nie ma wstępu do królewskiej loży

Jak podaje magazyn "Hello", Carole i Pippa Middleton spóźniły się kiedyś na mecz, co jest niezgodne z surowymi zasadami w klubie All England. Od tamtej pory obie panie mają bana na Royal Box i nawet pokrewieństwo z przyszłą królową tego nie zmieni. Od 2017 r. muszą oglądać mecze ze standardowych trybun.