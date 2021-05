Rodzina królewska celebruje drugie urodziny syna Meghan i Harry'ego, a fani drwią: "A NOWSZYCH ZDJĘĆ BRAK"

Majka 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 7 Odpowiedz

Stare zdjęcia z czasów gdy Buckingham nakazywał publikować określone zdjęcia pewnie również były jedną z przyczyn wyprowadzki bo oni chcą chronić swoje dziecko skoro nikt nie poczuwa się do zapewnienia mu takiego bezpieczeństwa na które ich może nie stać albo dla nich dzieci są poprostu niezastąpione i nie mają zamiaru ryzykować. Druga rzecz jest taka że oni nie mają zamiaru koncentrować się na publicznym życiu własnych dzieci z nową fotka matki pasjonatki fotografki co parę tygodni jak to Kate ma w zwyczaju tylko na pomocy społecznej na całym świecie. A teraz je jeszcze Buckinghamy będą publikować te swoje dzieciaki na nowym kanale Kate i Williama na YouTube coby się nimi chwalić i podróżami za kasę podatników. Że też William się na taką szopkę zgodził to jest najlepszy przekład na to że nie nadaje się na króla tylko kapcia wyskakującej z lodówki celebrytki Kate. Babka zejdzie to William już w ogóle podda się pomysłom Kate rywalizującej o popularność.