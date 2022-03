"Rodzina zastępcza" wróci na antenę? Serialowa Alutka odpowiada! (WIDEO)

Beata 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rodzina zastępcza to był świetny serial, świetnie zagrany przez fantastycznych aktorów. Wszyscy byli tam prawdziwymi aktorami a nie grajkami serialowymi. Niedawno w ramach powtórek oglądnęłam odcinek "Księdza Mateusza", w którym zagrał Mariusz Bonaszewski. No majstersztyk aktorski! A to była tylko malutka niewymagająca rólka w serialiku, no i Pan Bonaszewski pokazał, co to jest aktorski talent! Niestety, swoją grą rozłożył cały ten odcinek, bo na tle Bonaszewskiego, reszta wypadła jak kółko teatralne z koła gospodyń w Nakle reżyserowane przez żonę sołtysa.