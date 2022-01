Rodzinny Mikołaj Roznerski świętuje urodziny syna z byłą partnerką (ZDJĘCIA)

KALALA 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

No i super,że mają dobry kontakt😋ja też z moim ex tak mamy 🤭mogę na niego liczyć i on na mnie...są sprzeczki wiadomo ,ale nigdy nie odbija się to na dziecku ☺️wspólne wypady do kina ,zakupy to dla Nas normalka 🙆🏻więcej takich relacji ,bo po co drżeć koty 😭tylko dzieci na tym najbardziej cierpią..