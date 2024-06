Roksana Węgiel dokazuje z Kevinem na weselu. Pochwaliła się CAŁUŚNĄ fotografią (FOTO)

Na przyjęciu Roksana Węgiel spotkała się też z koleżanką z branży, czyli Julią Wieniawą , co oczywiście zostało uwiecznione na Instagramie. Weselne emocje jeszcze nie opadły, a wokalistka pochwaliła się kolejnymi zdjęciami. Tym razem 19-latka dumnie pozowała u boku swojego ukochanego.

Roksana Węgiel dokazuje z Kevinem na weselu. Pochwaliła się całuśnym zdjęciem

Młoda piosenkarka opublikowała właśnie w relacji na Instagramie kolaż zdjęć z wesela, które zostały wykonane w fotobudce. Na wspomnianych kadrach można zobaczyć, jak Kevin, trzymając tabliczkę z napisem "co złego to nie ja", czule całuje Roksanę w policzek. Chociaż humory zdecydowanie im dopisywały, to jednak na szczególną uwagę zasługuje stylizacja 19-latki. Internauci mogą ją kojarzyć m.in. z Festiwalu w Opolu.