Roksana Węgiel i Kevin Mglej WZIĘLI ŚLUB?! W sieci jest dowód

Wiedzma 8 min. temu

No to grubas dopiął swego. Teraz będzie miał całkowitą kontrolę nad nią, będzie podejmował decyzje co do pracy. Już rozwalił jej przyjaźń z chłopakami z zespołu, nie pozwolił jej na duet z ulubionym raperem, tak ją zmanipulował i ona sądzi, że to ona podejmuje ostateczne decyzje.