Roksana Węgiel komentuje rozstanie z dotychczasową ekipą. Nie kryje żalu do byłego menadżera: "ZAWIODŁAM SIĘ" (WIDEO)

Roksana Węgiel ma żal do byłego tour managera. "Zawiodłam się"

Tak naprawdę głośne rozstanie z ekipą była za sprawą mojego byłego tour managera. Ja planowałam zrobić to w zupełnie inny sposób, dodać zdjęcie, kiedy będę miała wolną chwilę, bo naprawdę spędziliśmy z chłopakami piękne lata i rozstaliśmy się w bardzo dobrej relacji. Graliśmy ze sobą 7 lat, więc kawał czasu - wyjaśnia. Chciałam to załatwić w zupełnie inny sposób. To nie jest wina chłopaków, tylko mój tour manager zdecydował się na taki ruch , co wprawiło moich fanów w chaos i musiałam wydać oświadczenie.

Ja go bardzo szanuję jako osobę i w życiu bym się nie spodziewała, że on coś takiego zrobi. Tym bardziej że on nas zna, ale nie będę o tym mówić, on też swoje sytuacje odbył, przez które mogła mi się wcześniej zapalić czerwona lampka. No nie spodziewałam się, że on publicznie coś takiego zrobi, bo po tym wszystkim, co ja widziałam, po tych komentarzach, które lajkował, które uderzały we mnie i w Kevina... - relacjonuje. Ja do niego dzwoniłam, nie mogłam się dodzwonić, ja nie chciałam tego roztrząsać publicznie, ale moi fani byli tak zdezorientowani, to był taki chaos, że musiałam wydać oświadczenie i napisać, co dokładnie się wydarzyło.