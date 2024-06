Roksana Węgiel o emocjach wokół jej zdjęć w strojach kąpielowych: "To jest NIESAMOWICIE ŚMIESZNE. Mam być na plaży w golfie?" (WIDEO)

Roksana Węgiel to jedna z gwiazd, które niemal dorastały na naszych oczach. Zaczęło się od sukcesów w "The Voice Kids" i na dziecięcej Eurowizji, a dziś może się pochwalić karierą z prawdziwego zdarzenia. W mediach dużo mówi się też o jej prywatności. W rozmowie z reporterką Pudelka, Simoną Stolicką, Roxie przyznaje, że ostatnio sporo się dzieje w jej życiu osobistym, ale są to oczywiście pozytywne zmiany.

Roksana Węgiel odpowiada na krytykę jej zdjęć w bikini. "Niesamowicie śmieszne"

Wydaje się więc, że wszystko idzie ku lepszemu, jednak niektórzy mają co do tego pewne wątpliwości. Nie wszyscy są bowiem przekonani do nowego wizerunku Roxie, a pod jej instagramowymi postami pojawiają się nie tylko pochwały, lecz także głosy krytyki. Zaskakująco wiele emocji budzą na przykład jej zdjęcia w strojach kąpielowych.

Nasza reporterka zapytała więc Roksanę o to, jak reaguje na krytyczne wpisy pod jej zdjęciami. Sama 19-latka nie rozumie, dlaczego ujęcia w bikini generują tak skrajne emocje. Wydaje się przecież logiczne, że jeśli sesja jest basenowa, to nie będzie pozować w golfie.

To jest niesamowicie śmieszne. Czy ja mam być na plaży w golfie? - pyta retorycznie. To jest sesja na basenie, mam być w kombinezonie narciarskim? No bez przesady. Uważam, że te stroje są piękne, super podkreślają figurę, dlatego też to reklamuję. Kiedy, jak nie teraz? Mam 19 lat, myślę, że za jakiś czas moje ciało nie będzie już tak dobrze wyglądało, chociaż kto wie. Trzeba korzystać, takie mam zdanie na ten temat.

Jednocześnie przyznaje, że zdarzało jej się blokować niektórych komentujących, ale tylko wtedy, gdy przekroczyli granicę i publikowali wpisy uderzające w jej bliskich. Z kolei głosom krytyki na temat jej stylu czy strojów po prostu nie poświęca uwagi.

Jeśli chodzi o takie komentarze, to ja nawet na to nie zwracam uwagi. To jest dla mnie niedorzeczne, jak można w taki sposób komentować zdjęcia w stroju czy nawet w bieliźnie? Jak wychodzisz na basen, to logiczne jest to, że wychodzisz w stroju kąpielowym.

