Roksana Węgiel o "Tańcu z Gwiazdami". Zdradza, jak Kevin Mglej zareagował, gdy dostała telefon z Polsatu. "Jest wiele plotek, ale..." WIDEO)

Roksana Węgiel niewątpliwie jest jedną z najpopularniejszych rodzimych artystek młodego pokolenia. Choć 19-latka skupia się na działalności w branży muzycznej, wyjątkowo bliski jest jej również świat telewizji. Roxie pierwsze kroki w show-biznesie stawiała w "The Voice Kids", który otworzył jej drzwi do udziału w Eurowizji Junior. Wokalistka ma też na koncie angaż w "Dance Dance Dance", a już wkrótce spróbuje swoich sił w kolejnym tanecznym show. Mowa tu rzecz jasna o "Tańcu z Gwiazdami".

Roksana Węgiel o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Nie kryła podekscytowania

W czwartek Roksana Węgiel, podobnie jak inne gwiazdy nadchodzącej edycji "TzG", pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Podczas eventu 19-latka udzieliła wywiadu reporterce Pudelka i w rozmowie opowiedziała nieco o emocjach, jakie towarzyszą jej przed debiutem w programie. Roxie nie ukrywała, że jest wyjątkowo podekscytowana udziałem w show - do którego zapraszano ją już kilkakrotnie. W rozmowie z Simoną Stolicką wokalistka przyznała jednak, iż dopiero teraz czuje się gotowa, by zaprezentować się na parkiecie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Roxie Węgiel otwiera się na temat "Tańca z Gwiazdami". Tak na telefon z produkcji zareagował jej narzeczony!

(...) Uważam, że ta edycja jest odpowiednia i czuję, że to jest ten moment. (...) Wtedy byłam być może trochę za młoda i musiałam nabyć takiej świadomości ciała. Jednak taniec to też jest taka przestrzeń bliska fizycznie (...) więc do tego, uważam, też trzeba się odpowiednio przygotować i być w odpowiednim wieku - wyjaśniła w rozmowie.

W rozmowie z Pudelkiem Roxie nie ukrywała, że śledziła poprzednie edycje "TzG" i była wyjątkowo zafascynowana programem. Zapytana przez naszą reporterkę o swojego wymarzonego tanecznego partnera, przyznała, że zależy jej, by między nimi była "dobra energia i dobry flow". Roxie chciałaby też, by jej trener był profesjonalny i wiedział, "jak ją tanecznie poprowadzić".

Roksana Węgiel o "TzG". Zdradziła, jak Kevin Mglej zareagował na jej udział w show

Reporterka Pudelka zapytała także Roksanę Węgiel, jak na telefon z propozycją udziału w "TzG" zareagowali jej najbliżsi, w tym narzeczony, Kevin Mglej. Okazuje się, że ukochany 19-latki zachęcał ją do przyjęcia oferty od Polsatu.

Wiem, że jest dużo plotek na temat tego, jak Kevin zareagował na tę informację, ale on sam mnie namawiał do wzięcia udziału w tym programie, bo uważa, że to jest bardzo dobre w kontekście mojego samorozwoju. Więc bardzo dobrze [zareagował - przyp.red.], wspiera mnie bardzo - zapewniła Roxie.

Na pytanie o to, czy obecność partnera na widowni będzie ją motywować, czy też peszyć, Węgiel odparła zaś: "Motywować, na pewno".

Reporterka Pudelka zapytała też Roxie m.in. o to, czy czuje presję, by dojść do finału "TzG". Zobaczcie, co odpowiedziała wokalistka.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.