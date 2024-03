Roksana Węgiel opublikowała archiwalne zdjęcie z całą rodziną. Odniosła się do plotek o konflikcie?

Dhdh 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Starzy Roksany zawalili sprawę bo jak to się zaczynało trzeba było wsiąść córkę na 2-3tyg wakacji poza Polskę. Gdzie roksi by poznała młodych ludzi z zachodu i mglej by wyparował jej z głowy już po pięciu dniach. Teraz na to za późno. Pozwoliliście jej na pozbycie się ludzi którzy pracowali na jej sukces i chcieli żeby jej się udało. Różnica polega na tym że jak taka akcja przytrafiła się Górniak to pomimo tego że straciła cały majątek przez Dariusza Krupę który później przejechał śmiertelnie kobietę… Górniak miała już prawie 30tke, nagrywała przed Darkiem płyty w UK miała dom w Portugalii i dobrze sprzedała się w Japonii. Edyta skumała po kilku latach że coś jest nie tak. Miała nadal kapitał w postaci głosu.Roksi nie bedzie miała takiej szansy.