Roksana Węgiel po raz pierwszy tak otwarcie o mrocznych stronach sławy: "Dostawałam NUDESY od starych facetów! Miałam 14 lat..."

Ewa 34 min. temu

Dajcie spokój to nadal jest dziecko. Czy jak mieliście 18 lat to czuliście się jak dorośli? Taka jest prawda że wszyscy mając 18 lat nadal byliśmy dziećmi. Mając 18 lat to jest tylko przepustka do niektórych wejść z dowodem typu jakieś dyskoteki i koncerty itp. bardziej mnie niepokoi że pedofile do niej pisali i zostało to zamiecione pod dywan. Bo nikt mi nie wmówi że facet może się fascynować czternastolatką