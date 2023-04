Roksana Węgiel w nowej fryzurze. Podpatrzyła ją u Mariny? (FOTO)

Medialne zamieszanie nie sprawiło jednak, by Roksana Węgiel przestała być aktywna w social mediach jak dotychczas. W święta wielkanocne postanowiła pochwalić się nowymi włosami , jednak to nie nowe strzyżenie przyciągało wzrok, a odkryte ramię piosenkarki i bardzo krótka spódnica odsłaniająca nogi . Internauci byli podzieleni nieco nowym wizerunkiem gwiazdy.

Przecież to nie ona; Nie jest ci zimno?; Co autor miał na myśli?; Ze Zmartwychwstaniem to nic wspólnego nie ma. Czysta prowokacja; Cudowna; Idealna; Ale pięknie ci w tych włosach; Przepiękna jesteś; Śliczna - skomentowali fani.

Roksana Węgiel we fryzurze inspirowanej Mariną?

Roksana Węgiel od momentu wydania nowej płyty "13+5" zaczęła eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Nie tak dawno ścięła włosy, a jej styl stał się nieco bardziej drapieżny. We wtorkowy poranek piosenkarka pojechała promować krążek do studia jednej z rozgłośni radiowych. Na tę okazję wybrała bordowy komplet, do którego dopasowała cienki top z długim rękawem, a także długie czarne buty. Jednak największą uwagę przykuwała fryzura artystki. Charakterystyczne kosmyki z przodu i włosy upięte do tyłu w jeden lub dwa koki bardzo przypominały uczesanie Mariny Łuczenko. Starsza koleżanka z branży często pokazuje się w podobnej fryzurze zarówno na eventach, jak i na Instagramie czy w teledyskach.