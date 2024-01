Roksana Węgiel wdzięczy się w czarnej sukni z FIKUŚNYMI wycięciami. Fani komplementują: "BOGINI" (FOTO)

ewa 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Roksana wygrała eurowizję w Białorusi (tj kraj gdzie Marina łuczenko podobno zdobyła jakieś nagrody) a Białoruś to chyba każdy wie co to za kraj bez urazy. Taka Roksana dziecko co dopiero skończyło to 18 lat, skupia się bardziej na celebryctwie niż na karierze. Nie chcę krakać ale ona nic nie nagrywa a to że jeszcze o niej pamiętają i zapraszają na sylwestra i śpiewa czyjeś piosenki o niczym nie świadczy. Coś czuje że ta kariera się wkrótce skończy. I może dobrze