Roksana Węgiel wygina się w kostiumie na piasku. Internauta poucza: "Za młoda jesteś na tak odważne pozy" (FOTO)

Roksana Węgiel kilka lat temu rozbłysła w show biznesie za sprawą wygranej na Eurowizji Junior. Mimo że niektórzy fani wciąż widzą ją jako młodą dziewczynkę, to Roxie skutecznie stara się odciąć od tego wizerunku, pokazując się w coraz to "doroślejszych" odsłonach. Piosenkarka jakiś czas temu hucznie świętowała wkroczenie w dorosłość, a na imprezie nie mogło zabraknąć między innymi jej ukochanego. Po spekulacjach fanów wyszło bowiem na jaw, że Węgiel spotyka się ze starszym o 8 lat tekściarzem, Kevinem Mglejem. Roksana nie widzi świata poza swoim wybrankiem i nie przeszkadza jej nawet to, że mężczyzna ma już dziecko.

Teraz zakochani postanowili spakować manatki i wyjechać na Malediwy, a swoją egzotyczną podróż relacjonują w mediach społecznościowych. Po ukradkowych kadrach przyszła kolej na oficjalny debiut i para chętnie teraz fotografuje się na Instagramie, prezentując romantyczne fotki. Niedawno Mglej pochwalił się wspólnymi kadrami ze swoją wybranką.Roxie również nie pozostała mu dłużna, bo na jej profilu pojawiło się kilka zdjęć z Kevinem, na których to ukochany wpatruje się w nią wymarzonym wzrokiem. Przy okazji Węgiel życzyła fanom, by "ktoś kiedyś na nich tak patrzył".

Po romantycznej sesji zdjęciowej zakochani pochwalili się również lokalną imprezą, a Kevin nakręcił filmik, na którym to Węgiel niczym modelka przechadza się po promenadzie w białej sukience. Wypad do egzotycznego raju to również idealna okazja do pozowania na plaży. Na najnowszej fotce widać bowiem Roksanę w stroju kąpielowym, która niczym syrena wyleguje się nad brzegiem oceanu. Sam opis -"H20" nawiązywał zresztą do popularnego niegdyś serialu "H2O wystarczy kropla".

Mimo że post doczekał się wielu reakcji, to nie wszystkim przypadł do gustu. Internauci w komentarzach zwracali uwagę na to, że poza 18-letniej Roxie jest zbyt "dorosła".

Ona już nie wygląda, jak Węgiel; Za młoda jesteś na aż tak odważne zdjęcia i pozy; Najlepsza syrenka; Piękna dziewczyna na pięknej plaży; No fajna dziewczyna, ale każda jej pozycja do zdjęcia wygląda jak do jakiegoś magazynu dla panów, ja nie wiem... - zastanawiali się internauci.

A wy co myślicie?

