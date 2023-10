Roksana Węgiel wyjawiła, jak Kevin Mglej reaguje na krytykę ich związku. "Nie było nam łatwo" (WIDEO)

Roksana Węgiel i Kevin Mglej planują wspólne życie

Para regularnie mierzy się z hejtem i krytyką. Internauci mają zastrzeżenia nie tylko do różnicy wieku między narzeczonymi. Wiele osób razi też to, że Kevin ma już syna z poprzedniego związku. 18-letnia Roxie podtrzymuje jednak, że to właśnie z Mglejem chce spędzić resztę życia. W przyszłym roku para zamierza powiedzieć sobie sakramentalne "tak".

Roksana Węgiel o hejcie na Kevina Mgleja

Krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina, na temat naszej relacji, nie będąc w ogóle w tym, nie znając go jako człowieka. To jest naprawdę dobry człowiek, a to, czego on się o sobie naczytał, to co nas spotkało [...[ jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to właśnie mnie tak boli - mówiła.