Roksana Węgiel ZARĘCZYŁA SIĘ ze starszym o 8 lat Kevingem Mglejem?

Koleś kuje żelazo póki gorące!!! Dobry cwaniak, dzięki niej ludzie go kojarzą, dzięki niej zarabia pieniądze a że jest młoda i naiwna to wiadomo,że zaręczyny być muszą. To przeciez miłość na zawsze 🤣🤣🤣🤣, jeszcze niech dzieciaka dla pewności jej zrobi 😅😅 W sumie trochę głupio śmiać się z nastoletniej naiwności i tych "zaręczyn" bo prawie każda 19 latka jest taka gupiutka. Potem jak ma się 40 lat i patrzy na te nastoletnie "miłości na zawsze" człowiek się za głowę łapie i ze śmiechu turla. I to jest OK, takie jest prawo młodości - być głupim i naiwnym ale na tę głupotę w jej przypadku patrzy cała Polska. Potem wszyscy będą jej jechać, ze PRZECIEZ BYLO WIADOMO, ŻE TO KRĘTACZ. Musi się sparzyć bo yo normalna nauka lokowania uczuć ale naprawdę przykre, ze tak jak świadkami jej "milosci" tak świadkami porażki będzie cała Polska :( To ją bardziej przeczołga niż ten Mglej.