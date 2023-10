Roksana Węgiel ZNÓW pozuje w półnegliżu. Kevin Mglej skomentował zdjęcie jednym słowem... (FOTO)

Roksana Węgiel jest obecnie w tym miejscu, w którym to ewidentnie próbuje zerwać z wizerunkiem dziecka, jaki przylgnął do niej na początku kariery. To akurat było dość oczywiste - w końcu świętując pierwsze sukcesy, Roxie miała zaledwie 13 lat. Dziś to pełnoletnia kobieta z poważnymi ślubnymi planami.