Roksana Węgiel została MILIONERKĄ w wieku 17 lat. Tabloid wyliczył, ile zarabia na koncertach. To KROCIE!

Kariera Roksany Węgiel po wygranej w "The Voice Kids" oraz na Eurowizji Junior nabrała zawrotnego tempa. Ogromna popularność wiązała się ze sporymi zarobkami . Do niedawna jej pieniędzmi zarządzali rodzice, ale w momencie uzyskania pełnoletności, Węgiel zyskała całkowitą niezależność finansową.

Co ciekawe, artystka już wieku 17 lat zarobiła swój pierwszy milion. Jednak w podcaście Żurnalisty wyznała, że pieniądze nie są dla niej najważniejsze i nie był to dla niej przełomowy moment.

Ucieszyłam się i nawet się trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie. Nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu. Wiadomo, dobrze jest mieć pieniądze, ale to nie jest tak naprawdę dla mnie jakiś priorytet. W wieku 12 lat zaczęłam i totalnie nie miałam pojęcia, jakie w tej branży można zarobić pieniądze. Nigdy nie miałam mindsetu, że robię coś dla kasy. Po prostu tak wyszło – tłumaczyła Węgiel.