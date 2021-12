"Rolnik szuka żony". Elżbieta i Marek jednak NIE SĄ RAZEM? Córka uczestniczki ujawnia: "Wysysał z niej energię i POPADAŁA W ZAŁAMANIE"

Arra 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

No ok Ela go pogoniła no i ma go z głowy. Ja bym bardziej martwiła się i relacje Bogusi i Krzysztofa. On tez mi się wydaje toksyczny (najpierw nachalny, potem zlewający ja na maksa). Wiem, wiem, że są po slubie, ale ten ostatni odcinek był mega niepokojący. Mam nadzieję, że to tylko reżyserka a oni na prawdę się kochają i jest im razem dobrze.