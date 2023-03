"Rolnik szuka żony". Kasia i Tomek potwierdzają rozstanie! Wiadomo, kto zakończył związek

Kamila 31 min. temu zgłoś do moderacji 0 5 Odpowiedz

Marlenka podaj telefon do któregoś z tych moich licznych absztyfikantów bo przydałby mi się jakiś frajer pod ręką. Albo chociaż podpowiedz jak on wyglądal, gdzie te zakupy robił albo pod jaki adres przynosił. Cokolwiek, może mi coś zaświta. No bo żeby kogoś karać to trzeba mu udowodnić ponad wszelką wątpliwość winę chyba to wiesz skoro ponoć prawo chciałaś studiować. A ta Marta co to przez nią nie zostałaś Team Leaderem bo nawiązała romans z Maxem który to ją awansował zamiast Ciebie to jeszcze pracuje czy odeszła już do jakiejś normalnej firmy która powierza ustalanie wrażliwych danych osobom bez zaburzeń w zakresie percepcji rzeczywistości?