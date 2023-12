"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin chwali się ciążowymi krągłościami. Podała TERMIN PORODU: "Najpiękniejszy prezent" (FOTO)

klkllolll 35 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

a ścierwa media milczą na temat ludobójstwa dzieciobójstwa israhella na Narodzie Palestyny i wzorem skorumpowanych polityków mediów cwelebryctwa wspieraja syjonistów czyli szatanistów dokonujących eksterminacji dzieci ludzi w Palestynie. Zadna to wojna z hamasem czyli org wyzwolenczą, to wojna z cywilami dziecmi by przejąć ziemie. Juz zamordowali izrahellczycy 30 000 tys cywilów w tym ponad 70 % to kobiety i dzieci. Politycy izrahellscy wprost mówia ze to zwierzeta i dzieci tez i cieszą sie ze je spalą co do jednego. szatan zło wylazło z nory i nawet sie nie kryje a ludzie , wy w mediach pomagacie złu, demonom w ludzkich skórach. Nie wasze dzieci , jeszcze.... kłamiecie ze syjonisci złapali hamas podczas gdy to cywile rozebrani a politycy izrahellscy powiedzieli ze po torturach zakopia ich żywcem. niech was pomagaczom wspolnikom demonów uczynia to samo, niech was piekło.... pomioty syjonistów. sprzedaliscie dusze diabłu. Ludziom z serce dusza odechciewa sie juz zyc na tymplugawym swiecie, gdzie człowiek nie reaguje na mordowanie cierpienia spalanie okaleczanie dzieci