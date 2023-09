"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin jest W CIĄŻY! Internauci: "Jak to możliwe, że NIC NIE ZAUWAŻYLIŚMY?" (WIDEO)

Jadwiga 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 18 Odpowiedz

Ja z mężem mam ośmioro dzieci. Nie jesteśmy szczególnie religijni, po prostu czujemy, że miłość do naszych pociech jest nieograniczona i fajnie się nią podzielić z kimś jeszcze. Chcielibyśmy jeszcze troje maluchów - koedukacyjną drużynę piłkarską ;), jak mawia mój ukochany. W praktyce mam już 35 lat, więc raczej będziemy zamykać produkcję - kiedy zapowiedziano waloryzację 500+, zdecydowaliśmy się jeszcze na jedno, ostatnie dziecko. Dziś wieczorem będziemy się o nie starać, choć może już się udało, trudno powiedzieć. Liczna rodzina to same plusy. Jest wesoło, wspieramy się i kochamy, starsze dzieciaki uczą się odpowiedzialności, pomagając przy młodszym rodzeństwie. Dowiadują się, co jest w życiu ważne - nie telefon z ekranem dotykowym, nie komputer, nie nowe ubrania, elektroniczne zabawki, słodycze czy kursy baletu, tylko rodzina. Jest nam trochę ciasno, bo żyjemy w małym mieszkanku (45 m2), ale piętrowe łóżka rozwiązują problem. A rano jest śmiesznie, jak dzieci "kłócą się" (życzliwie i kulturalnie ;) o to, kto pierwszy skorzysta z łazienki, jest gwar i małe mieszkanie tętni życiem. Nie zamieniłabym tego na żadne luksusy, karierę, 100-metrową willę z dwojgiem dzieci i mercedesem na podjeździe. Jakoś sobie radzimy - czasem jest praca, a czasem jej nie ma, bywa, że trzeba coś pożyczyć od sąsiadów, wziąć makaron na zeszyt", ale dzieci nigdy nie są głodne, a przede wszystkim mają naszą miłość i wsparcie rodzeństwa. Żadne z nich nie zamieniłoby tego na bogaty dom, wiecznie nieobecnych rodziców-milionerów, zajętych pracą i wynagradzających im brak ciepła i uwagi drogimi gadżetami, kursami tenisa i markowymi ubraniami. Trzeba wiedzieć, co w życiu jest ważne :)