"Rolnik szuka żony". Zbliża się wielki finał! Józef jednak został sam?

A kiedy napiszecie ze apart chce dotacje od panstwa ?? Moze zamiast tej reklamy trzeba bylo pomysles o pracownikach ?? I co Ann-sila kobiet na to ?? Moze gwaiazdy apartu powinny zrzutke zrobic a nie setki ludzi byc moze straci prace ??